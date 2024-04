Freccia Vallone 2024, risultati e classifica: ordine di arrivo, vittoria per Stephen Williams

Stephen Williams vince la Freccia Vallone 2024: ecco di seguito risultati, classifica e ordine di arrivo dei primi dieci della seconda del terzetto delle Ardenne, che ha fatto da antipasto per la Liegi – Bastogne – Liegi del 21 aprile. A caratterizzare gran parte dei 199 km che hanno portato i corridori da Charleroi fino a Huy, con il leggendario Mur de Huy per il gran finale, è stata la pioggia, che insieme al freddo e addirittura dei fiocchi di neve ha reso la vita difficile agli atleti, costretti a coprirsi e a stringere i denti. Dopo un primo timido attacco di 5 corridori, ripresi in occasione della seconda scalata del Muro di Huy (circa 65 km all’arrivo) è stato Soran Kragh Andersen a fare sul serio, staccando i rivali di oltre un minuto e tentando l’attacco, seppur da molto lontano.

IL PERCORSO

Una strategia molto ambiziosa ma che non ha dato i suoi frutti visto che a circa 15 km dal traguardo il gruppo ha ripreso l’atleta scandinavo, avvicinandosi in blocco alla città di Huy per la salita finale. La fase di studio si è prolungato e nessuno ha azzardato l’attacco, ma all’improvviso è partito Stephen Williams, capace di trovare il varco vincente e staccare gli avversari, ripetendo l’azione tentata nella scalata precedente. Ovviamente i rivali hanno immediatamente tentato di richiudere il gap, con Kevin Vauquelin che in particolare ha tentato fino all’ultimo di recuperare. L’accelerazione di Williams è stata però perfetta e gli ha regalato la vittoria finale, la più bella della sua carriera.

ORDINE DI ARRIVO FRECCIA-VALLONE 2024

1. Williams (Israel-Premier Tech) 4:40:24

2. Vauquelin (Arkea-B&B Hotels) +0:00 3. Van Gils (Lotto-Dstny) +0:03

4. Cosnefroy (Decathlon AG2R LMT) +0:03

5. Buitrago (Bahrain-Victorious) +0:03

6. Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team) +0:10

7. Gregoire (Groupama-FDJ) +0:10

8. Godon (Decathlon AG2R LMT) +0:10

9. Benoot (Team Visma Lease a Bike) +0:10