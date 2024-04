Wta Rouen 2024: Trevisan batte in due set Osaka e raggiunge il secondo turno

Battere una ex numero uno al mondo non è una cosa che capita tutti i giorni. Martina Trevisan l’ha fatto nel primo turno del WTA 250 di Rouen 2024, superando in due set piuttosto netti Naomi Osaka. E’ una vittoria di quelle che possono cambiare la stagione quella ottenuta dalla tennista toscana, che ha celebrato nel migliore dei modi il ritorno sulla sua amata terra rossa, proseguendo il suo cammino nel torneo di scena sui campi francesi.

Sfavorita alla vigilia, Trevisan è riuscita ad avere la meglio con il punteggio di 6-4 6-2 in 1h30′ di gioco, mandando al tappeto la più quotata rivale, in tabellone grazie a una wild card. Sicuramente il lungo viaggio dal Giappone, dove Osaka aveva guidato la sua squadra alla vittoria contro il Kazakistan in Billie Jean King Cup, ha influito. Non era però scontato che Martina, protagonista finora di una stagione tutt’altro che positiva tanto da essere scesa di molto in classifica, riuscisse ad imporsi. Al prossimo turno se la vedrà contro l’ucraina Anhelina Kalinina, terza favorita del seeding.