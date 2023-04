Freccia Vallone 2023, risultati e classifica: Pogacar imbattibile anche sul Muro di Huy, Ciccone è 5°

Non ce n’è per nessuno. Tadej Pogacar si conferma imbattibile e va a trionfare anche nell’edizione 2023 della Freccia Vallone. Il fenomeno sloveno, dopo una gara abbastanza gestita nelle retrovie, ha sfruttato nel migliore dei modi l’ottimo lavoro dell’UAE Team Emirates e a duecento metri dal traguardo ha piazzato l’acuto vincente. Gli è bastato un piccolo scatto per prendere quei metri di vantaggio che gli hanno consentito di arrivare primo al traguardo. Tra coloro che hanno provato a rispondere allo scatto di Pogacar il nostro Giulio Ciccone, che ha poi accusato lo sforzo, finendo per perdere un po’ di terreno nei metri finali. L’azzurro finisce la gara in quinta piazza, mentre sul podio ci salgono il suo compagno di squadra Mattias Skjelmose Jensen e Mikel Landa.

HIGHLIGHTS

Ci ha provato anche Samuele Battistella, che insieme a Louis Vervaeke, Georg Zimmermann e Søren Kragh Andersen si è reso protagonista di un allungo che ha resistito fino all’ultima ascesa del Muro di Huy. Poi il forcing del Team Emirates è stato troppo intenso negli ultimi chilometri per permettere ai quattro di arrivare fino in fondo, con Vervaeke ultimo ad arrendersi a qualche centinaia di metri dall’arrivo.

ORDINE DI ARRIVO

1. T. Pogacar (UAD) 4h27’53”

2. S.M. Jensen (TFS) ”

3. M. Landa (TBV) ”

4. M. Woods (IPT) +3″

5. G. Ciccone (TFS) “

6. V. Lafay (COF) ”

7. T. Benoot (TJV) ”

8. M. Van Gils (LTD) ”

9. R. Bardet (DSM) ”

10. W. Barguil (ARK) ”