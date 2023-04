Pallanuoto femminile, World League 2023: Setterosa in giornata no, vince l’Olanda

Il Setterosa viene sconfitto in modo netto nella prima partita del secondo round della World League di pallanuoto femminile. Le azzurre del ct Silipo vengono battute 16-10 (4-2, 5-2, 4-3, 3-3) dall’Olanda ad Atene nel raggruppamento che servirà a stabilire le posizioni della SuperFinal di Long Beach, alle quali l’Italia è già qualificato. Pesante il passivo e giornata no per un Setterosa davvero spento, rimaniamo così quarti in classifica con sei punti, quelli conquistati nel primo girone e torneremo a giocare domani alle 19 contro gli Stati Uniti.

Delusa l’azzurra Giulia Viacava: “Non cerchiamo troppi alibi: non abbiamo messo in pratica le cose che avevamo preparato in allenamento. Abbiamo concesso a loro conclusioni e ripartenze facili. La grinta del Setterosa è un po’ mancata. Queste sconfitte però possono aiutare a crescere e ad essere ancora più forti. Domani abbiamo già la possibilità di riscattarci contro gli Stati Uniti e sono sicura che non deluderemo”.

Olanda-Italia 16-10

Olanda: Aarts , Wolves , Sleeking 3, Van Der Sloot 1, Keuning , Van De Kraats 4, B.Rogge 3, Sevenich , Joustra 1, L. Rogge 4 (1 rig.), Bosveld , Ten Broek , Buis . All. Doudesis

Italia: Condorelli , Tabani 2, Galardi , Avegno 2, Cergol , Bettini 3 (1 rig.), Picozzi , Gant , Palmieri 1, Marletta 2 (2 rig.), Cocchiere , Viacava , Banchelli . All. Gigli (Silipo squalificato)

Arbitri: Cabanas (Esp), Haigh (Aus)

Note: parziali 4-2, 5-2, 4-3, 3-3. Uscite per limite di falli Ten Broek (O) a 2’00 del terzo tempo, Gant (I) a 4’31 del quarto tempo e L. Rogge (O) a 7’30 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Olanda 7/11 e Italia 4/11 + 3 rigori. In porta Aarts (O) e Condorelli (I). Banchelli (I) subentra a Condorelli a inizio terzo tempo. Buis (O) subentra ad Aarts a inizio quarto tempo. In tribuna De March e Citino. Spettatori 200 circa.