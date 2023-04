Sporting-Juventus, Amorim: “Pensiamo di poter ribaltare il risultato”

“Pensiamo di poter ribaltare il risultato e di passare il turno, anche se siamo consapevoli delle difficoltà”. Lo ha detto l’allenatore dello Sporting Lisbona, Ruben Amorim, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: “Ci aspettiamo una squadra schierata con il 3-5-2 e con grandi come giocatori come Vlahovic e Di Maria, che verrà qui sapendo di avere un gol di vantaggio: sarà dura, ma avremo lo stadio pieno e sentiamo di essere in un momento decisivo della stagione”.