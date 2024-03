Dwars door Vlaanderen 2024, risultati e classifica: ordine di arrivo, trionfa Jorgenson

Matteo Jorgenson vince la Dwars door Vlaanderen 2024, la classica belga conosciuta come “Attraverso le Fiandre”, anticipazione della Ronde che si terrà domenica. Al termine dei 188,6 chilometri con partenza da Roselare e arrivo a Waregem è il corridore statunitense della Visma, a sorpresa, a sganciarsi dalla fuga con una bella azione e a spuntarla sugli altri battistrada di giornata che non hanno trovato accordo. Ma sull’esito della corsa pesa, soprattutto, la bruttissima caduta che ha provocato di fatto il piazza pulita dei big e favoriti per la vittoria: finiscono giù Wout Van Aert, che piange ed è pieno di escoriazioni, Mads Pedersen, ma anche Casper Stuyven.

Dopo un’ora ad andatura molto sostenuta e senza alcuno spazio per un tentativo di fuga, i battistrada riescono a prendere margine e partono in undici, trovando ottimo accordo. Poi la caduta di cui sopra: davvero brutte immagini e intervento delle ambulanze, nella speranza che, quando si entra nel vivo delle classiche e si avvicina il Giro d’Italia, non ci siano gravi conseguenze. Quindi nel finale chi era davanti tenta di curare il proprio orticello e ne approfitta l’americano, che va da solo al traguardo e riesce a conservare il primato dei gialloneri in questa corsa, visto che lo scorso anno ha vinto Laporte. Settimo Alberto Bettiol, il migliore degli italiani. Per Jorgenson altro grande acuto stagionale dopo quello alla Parigi-Nizza, in cui ha vinto la corsa senza aggiudicarsi però alcuna tappa. Di seguito ecco la classifica top-10.

CLASSIFICA DWARS DOOR VLAANDEREN