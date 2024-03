LIVE – Dwars door Vlaanderen 2024: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della Dwars door Vlaanderen 2024, la classica belga conosciuta anche come “Attraverso le Fiandre” che con i suoi 188,6 chilometri da Roselare a Waregem rappresenta l’antipasto ideale al Giro delle Fiandre quando mancano appena quattro giorni alla “Ronde”. Grande attesa per Wout Van Aert, favorito della vigilia insieme a Jasper Philipsen che vuole continuare a lascare il segno dopo il trionfo alla Sanremo. Buone chance anche per gli italiani, visto che Alberto Bettiol, Jonathan Milan ed Elia Viviani sono tutti della partita. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con gli aggiornamenti in diretta che non vi faranno perdere assolutamente nulla.

PERCORSO E ALTIMETRIA

DWARS DOOR VLAANDEREN: START LIST E FAVORITI

Segui il LIVE a partire dalle 12:15

12.15 Inizia la Attraverso le Fiandre 2024 con i corridori che si sono messi in movimento verso il km 0! Buon divertimento a tutti, la seguiremo assieme.

12.05 Fra pochi minuti si parte.

11.55 Amici di Sportface, buongiorno dalle strade della Dwars door Vlaanderen. La Attraverso le Fiandre fornisce come ogni anno il giusto antipasto del Giro delle Fiandre che si terrà domenica. Wout Van Aert contro Jasper Philipsen, i due favoriti con Alberto Bettiol come principale candidato per il movimento italiano.