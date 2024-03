Triathlon, Parigi 2024: l’Italia punta al terzo pass olimpico femminile

L’Italia del triathlon non si ferma e punta a Parigi 2024 con rinnovate ambizioni. Dopo la qualificazione della staffetta mista ai Giochi Olimpici senza dover ricorrere a gare di recupero e piazzamenti individuali, l’Italia sogna ora una terza card olimpica femminile grazie al salto in avanti nel ranking di Ilaria Zane, reduce dal quinto posto a Hong Kong per la Coppa del mondo di triathlon, e in attesa delle prove di Alice Betto che, a causa del rinvio della WTCS Abu Dhabi, è ferma in 46esima posizione. Con il quinto posto di Hong Kong l’azzurra tesserata Overcome ha agganciato la 32esima posizione a 100 punti dalla zona qualificazione, avvicinando così la Federazione al terzo pass per le donne (al momento Verena Steinhauser e Bianca Seregni rientrano già tra le prime trenta, essendo rispettivamente 18esima e 21esima nel ranking). Per quanto riguarda invece la squadra maschile, la situazione del ranking di qualificazione olimpica vede Michele Sarzilla 22esimo, Gianluca Pozzatti 32esimo, Nicola Azzano 74esimo, Alessio Crociani 91esimo e Nicolò Strada 99esimo e attualmente bloccato per accertamenti clinici.