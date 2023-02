Inter-Milan, Bergomi: “Nerazzurri favoriti. Skriniar? Nessun dubbio sulla sua professionalità”

Giuseppe Bergomi, ex bandiera dell’Inter, ha designato i nerazzurri come favoriti nel derby che li attende domenica 5 febbraio alle ore 20:45, ma ci ha tenuto a lanciare un allarme: guai a sottovalutare il Milan. “L’Inter è favorita – ha dichiarato Bergomi ai microfoni di Sky Sport –, ma rischia se pensa di essere superiore al Milan: la Supercoppa fa parte del passato, va dimenticata. Skriniar? Nessun dubbio sulla professionalità dello slovacco, ma adesso entra in gioco anche un fattore emotivo: Kessiè l’anno scorso giocò tranquillo perché al Milan le cose andarono bene”.