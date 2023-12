Ciclocross, Coppa del Mondo 2023/2024: Van Der Poel dominante anche ad Anversa

Mathieu van der Poel ancora dominante della Coppa del Mondo di ciclocross. Ad Anversa è ancora il campione iridato in carica a fare la voce grossa nonostante un inizio di gara in salita. Ma il classe ’95 olandese rimonta e dà spettacolo, staccando uno dopo l’altro i suoi rivali e arrivando primo al traguardo come aveva già fatto venerdì a Mol davanti a Van Aert. Quest’ultimo riesce a chiudere secondo a 29″ di distacco, mentre Iserbyt è terzo a 37″. Deludente la prestazione di Pidcock, che non va oltre l’ottava piazza a 1’14”. Gioele Bertolini chiude venticinquesimo a 3’36” dal leader.