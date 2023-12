Bologna-Atalanta, Ferguson: “Gol importantissimo, abbiamo dato tutto”

“Per me non è il gol più bello che ho segnato, ma è stato importantissimo per il campionato. Sono felicissimo, la squadra è in un momento davvero positivo. Oggi è stata difficile, l’Atalanta è una squadra molto forte. Abbiamo dato tutto”. A dirlo, ai microfoni di Sky Sport, è il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, autore del gol vittoria contro l’Atalanta. “Prendiamo una partita alla volta. Abbiamo vinto contro tre squadre di alto livello, questa squadra ha tantissima convinzione, siamo uniti e abbiamo qualità. Insieme siamo molto forti. L’atmosfera in questo stadio è bellissima”, ha proseguito. Soddisfatto anche Remo Freuler, colonna del centrocampo di Thiago Motta: “Abbiamo giocato e vinto contro un avversario forte, che da anni sta lì. Abbiamo avuto la meglio noi in una partita con tante occasioni, anche per l’Atalanta. Abbiamo sempre provato a giocare, questa cosa ha fatto la differenza”. Per lui non è stata una gara qualunque: “Era una partita per me tanto attesa, ho tanti amici a Bergamo. Non è stata una gara normale. Dobbiamo restare con i piedi per terra e pensare a una gara alla volta. Se guardiamo avanti non facciamo la cosa giusta, ci sono tante squadre in lotta per le zone alte”, ha aggiunto Freuler.