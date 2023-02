Psg, dalla Francia: “Hakimi accusato di violenza sessuale”

Achraf Hakimi accusato di violenza sessuale. Lo riporta “Le Parisien”, che ricostruisce la vicenda. Il 24enne esterno marocchino del Paris Saint Germain sarebbe stato denunciato ieri da una giovane donna presso la stazione di polizia di Nogent-sur-Marne, comune a sud-est di Parigi. E l’accusa è gravissima: violenza sessuale. A metà gennaio la 23enne ha conosciuto sui social il calciatore, poi sabato lo avrebbe raggiunto nella sua casa a Boulogne, su un Uber prenotato dallo stesso Hakimi. A quel punto sarebbe avvenuta la presunta violenza. Come spiega il quotidiano, il terzino, che ha saltato le ultime due gare di Ligue 1 con Lille e Marsiglia per un infortunio, si sarebbe trovato solo a casa. Moglie e figli infatti si trovano in vacanza a Dubai.