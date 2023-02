Ciclismo, Vuelta Ao Algarve 2023: Pidcock la spunta nella volata, Ganna chiude 10°

Si è conclusa la quarta tappa della Vuelta ao di Algarve 2023. Nella volata finale la spunta l’inglese Pidcock della Ineos Grenadiers in 4:28.39 davanti al portoghese della UAE Emirates Joao Almeida che ha chiuso a un secondo dal leader. Completa il podio Van Wilder che riesce a mettersi dietro Higuita per la lotta al podio. Filippo Ganna prova a condurre la gara per alcuni tratti ma cala nel finale chiudendo 10° a 20 secondi. Nella classifica generale Pidcock allunga su Van Wilder e Almeida. Ganna scende in 9ª posizione.