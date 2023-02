Fiorentina, sindaco Nardella: “Episodio di Braga spiacevole, si trovino i risponsabili”

“È un caso molto spiacevole: ci auguriamo che le autorità locali trovino i responsabili di quanto è accaduto”. Lo ha affermato Dario Nardella, sindaco di Firenze, parlando con i cronisti a proposito degli incidenti accaduti a Braga per la partita di Conference League dello scorso 16 febbraio tra Fiorentina e Sporting Braga. Secondo la testimonianza di una tifosa presente a Braga, intervenuta per telefono stamani all’emittente locale Lady Radio, la prima aggressione della polizia “con manganelli e spranghe” al corteo dei tifosi sarebbe avvenuta dopo il lancio di alcuni fumogeni da parte dei tifosi stessi “in un giardino vicino”, lontano da persone, in risposta a un petardo lanciato da ignoti che ha colpito uno dei supporter viola. Gli incidenti accaduti, con la polizia che avrebbe sparato proiettili di gomma, hanno poi portato al fermo di 6 di loro, rilasciati ieri. Nardella ha annunciato che parlerà dell’accaduto col sindaco di Braga, Ricardo Rio. “Sicuramente avrò modo anche di vederlo – ha detto, parlando a margine dell’inaugurazione della statua dell’Elettrice Palatina – perché la prossima settimana lo vedrò a Barcellona e gli chiederò che cosa sia successo, anche se al fondo c’è un rapporto di assoluta amicizia e rispetto tra le due città, tra le due comunità di Firenze e Braga”.