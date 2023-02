Highlights Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco 3-2, Bundesliga 2022/2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 38

Il Bayern Monaco cade in casa del Borussia Moenchengladbach 3-2 nella 21ª giornata di Bundesliga 2022/2023. Match subito in salita per i bavaresi con il rosso rimediato da Upamecano al 9′. La squadra di Nagelsmann domani potrebbe subire il sorpasso in vetta da parte della sorprendente Union Berlino, al momento a 42 punti a -1 dal Bayern, che vincendo con lo Schalke andrebbe in testa alla classifica. Moenchengladbach che sale in 8ª posizione a un punto dalla zona coppe europee.