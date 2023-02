Ciclismo, Vuelta a Andalucia 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario e il programma completo della Vuelta a Andalucia 2023, corsa a tappe spagnola che andrà in scena da mercoledì 15 a domenica 19 febbraio. Cinque giornate molto impegnative per un gruppo di corridori di alto livello, visto che l’appuntamento iberico attende al via tra gli altri anche Tadej Pogacar, Egan Bernal, Enric Mas e Carlos Rodriguez. In chiave Italia da segnalare la presenza del veterano Damiano Caruso. Tante salite all’interno del percorso e sempre insidie in ogni frazione per una corsa che promette scintille ogni giorno. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguirla al meglio.

TV E STREAMING – La Vuelta a Andalucia 2023 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 HD, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming tramite Eurosport.it, Dazn, Sky Go, Now Tv e Discovery+. Sportface vi racconterà questo importante appuntamento di inizio stagione ogni giorno con risultati, classifiche e aggiornamenti.

CALENDARIO VUELTA AO ALGARVE 2023

Il calendario della Vuelta a Andalucia 2023

Mercoledì 15 febbraio, prima tappa

Puente de Génave-Santiago de la Espada (179 km)

Orario partenza: 10.50

Orario d’arrivo: 15.00 circa

Giovedì 16 febbraio, seconda tappa

Diezma-Alcalá la Real (156,1 km)

Orario partenza: 11.35

Orario d’arrivo: 15.00 circa



Venerdì 17 febbraio, terza tappa

Alcalá de Guadaira – Alcalá de los Gazules (161 km)

Orario partenza: 11:05

Orario d’arrivo: 15.00 circa

Sabato 18 febbraio, quarta tappa

Olvera – Iznájar (164.8 km)

Orario partenza: 11:05

Orario d’arrivo: 15.00 circa

Domenica 19 febbraio, quinta tappa

Otura – Alhaurin de la Torre (184.3 km)

Orario partenza: 10:40

Orario d’arrivo: 15.00 circa