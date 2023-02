Ciclismo, Vuelta ao Algarve 2023: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Il calendario completo della Vuelta ao Algarve 2023, in programma dal 15 al 19 febbraio. La corsa portoghese rappresenta un’importante tappa di preparazione in vista della stagione primaverile, quando le Classiche prenderanno il sopravvento. Tra i corridori attesi al via ci sono anche Filippo Ganna, Geraint Thomas e Jai Hindley, con un percorso che prevede una cronometro e due arrivi in salita oltre a due frazioni sulla carta adatte ai velocisti. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

TV E STREAMING – Le cinque tappe della Vuelta ao Algarve 2023 saranno trasmesse in diretta tv esclusiva sulle reti Eurosport, con il palinsesto che potrebbe subire variazioni. Sicuramente non mancherà la possibilità della diretta streaming grazie a Discovery+ e GCN, mentre Sportface vi terrà aggiornati sui risultati e le classifiche giorno dopo giorno.

Il calendario della Vuelta ao Algarve 2023 (orari di arrivo stimati)

Prima tappa (mercoledì 15 febbraio, 10:55-15:50): Portimão – Lagos (200,2 km)

Seconda tappa (giovedì 16 febbraio, 11:00-15:40): Sagres – Alto da Fóia (189.4 km)

Terza tappa (venerdì 17 febbraio, 10:55-16:00): Faro – Tavira (203.1 km)

Quarta tappa (sabato 18 febbraio, 11:30-16:00): Albufeira – Alto do Malhão (177.9 km)

Quinta tappa (domenica 19 febbraio, prima partenza 12:15): Lagoa – Lagoa (24.4 km, cronometro individuale)