Modena-Genoa in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Genoa, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. La formazione di Attilio Tesser, dopo le ultime 2 vittorie arrivata con Cagliari e Brescia, vuole continuare ad andare forte per scalare le posizioni della zona play off. Il Genoa, di contro, si trova sì al secondo posto, ma arriva da una vittoria, un pareggio ed una sconfitta nelle ultime 3 gare. Calcio d’inizio alle ore 16:15 di domenica 19 febbraio, la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

