Ciclismo, Volta Valenciana: trionfa McNulty, ultima tappa a Barta

Lo statunitense Brandon McNulty dell’Uae Team Emirates ha vinto la classifica finale della Volta Valenciana. Termina in quarta posizione Alessandro Tonelli della Bardiani Csf Faizanè, che si era imposto nella giornata inaugurale. Nell’ultima tappa della corsa spagnola, impresa solitaria di Will Barta, che ha conquistato il suo primo centro tra i professionisti anticipando di 8″ il gruppo regolato in volata da Jonathan Milan, che porta a casa la maglia arancione della classifica a punti.