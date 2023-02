Ciclismo, Volta ao Algarve 2023: Cort vince la seconda tappa e balza in testa alla generale

Magnus Cort si è aggiudicato la seconda tappa della Volta ao Algarve 2023, trionfando sull’arrivo in salita dell’Alto da Fóia. Il corridore della EF Education-EasyPost ha avuto la meglio su Van Wilder della Quick-Step, riuscendo a rimontare negli ultimi metri prima del traguardo. Terza piazza per il beniamino di casa Rui Costa. Il danese grazie a questo successo va anche in testa alla classifica generale, in cui è incalzato dagli stessi due protagonisti che ha battuto quest’oggi: Van Wilder a 4″ e Costa a 6″.

PROGRAMMA VUELTA AO ALGARVE

ORDINE DI ARRIVO 2^TAPPA

1. M. Cort (DEN) 5:07:05

2. I. Van Wilder (BEL) ”

3. Rui Costa (POR) ”

4. V. Madouas (FRA) ”

5. J. Hindley (AUS) ”

6. R. Herregodts (BEL) ”

7. N. Conci (ITA) “

8. T. Pidcock (GBR) ”

9. K. Vermaerke (USA) ”

10. B. Mollema (NED) ”