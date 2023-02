Biathlon, staffetta azzurra di bronzo. Vittozzi: “Ho dato tutto”, Giacomel: “Buttato via argento”

“E’ stata una gara molto bella, ho dato veramente tutto. Ero in ottima forma fisica e avevo voglia di prendere un’altra medaglia. E’ stata durissima fino alla fine, ci siamo presi un po’ di spavento con l’ultima serie ma ce l’abbiamo fatta e ne sono veramente contenta”. Lo ha detto Lisa Vittozzi dopo lo splendido bronzo conquistato ai Mondiali di biathlon nella staffetta singola mista a Oberhof in coppia con un Tommaso Giacomel che però mostra del rammarico: “E’ stato bellissimo essermi messo al collo la seconda medaglia iridata, ma sono dispiaciuto di aver buttato via l’argento nell’ultima serie. Sono molto rammaricato, il vento continuava a spostarmi. Pensavo fosse come quello della prima serie, invece era completamente diverso e non sono riuscito a gestirlo. Sono contento del risultato, nonostante tutto”.