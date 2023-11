Ciclismo: Uran annuncia il ritiro dopo le Olimpiadi di Parigi 2024

Durante una visita alla squadra di calcio dell’Atletico Nacional a Medellin, Rigoberto Uran ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo, che avverrà dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024: “Farò un altro anno, parteciperò alle Olimpiadi e poi ciao“. Il colombiano, 37 anni a gennaio, vanta in carriera un secondo posto al Tour 2017, a 27” da Froome, e altri due secondi posti al Giro d’Italia, nel 2013 alle spalle di Vincenzo Nibali e l’anno dopo dietro il connazionale Nairo Quintana. Alla EF Education-EasyPost dal 2016, Uran può vantare nel suo palmares anche l’argento olimpico, conquistato della gara in linea di Londra 2012, quando a batterlo in volata fu il kazako Aleksandr Vinokourov.