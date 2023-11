Genoa-Verona, Gilardino: “Voglio 11 leoni, dimentichiamo Cagliari”

Alberto Gilardino, nella conferenza stampa di vigilia, ha presentato la sfida che vedrà il suo Genoa affrontare il Verona, in quella che è una partita determinante tra due dirette rivali per la salvezza.

Queste le parole del tecnico del Grifone: “Ho detto ai ragazzi che domani in campo voglio vedere 11 leoni, più quelli che entreranno dalla panchina. Dovremo azzannare la partita, voglio che la sconfitta di Cagliari venga lasciata alle spalle al più presto. Il Verona è una squadra molto temibile. Nonostante i risultati non sembrano dare questa visione, ha delle individualità importanti e sono allenati bene”.

“La classifica è molto importante ma bisogna pensare partita per partita e cercare di fare risultato, io e la mia squadra vogliamo fare un ulteriore step e dimostrare che possiamo stare nella massima serie. Retegui e Messias dovrebbero rientrare dopo la sosta. Allegri ha vinto a Firenze difendendosi seppur questo modo di giocare non è ben visto, Garcia nonostante sia in una buona posizione in classifica non è apprezzato del tutto dai tifosi, ognuno ha il suo modo di intendere il calcio ma ma alla fine ciò che conta per il tifoso è il risultato“.