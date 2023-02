Ciclismo, UAE Tour: Merlier batte al fotofinish Ewan, sua la prima tappa

Tim Merlier si è aggiudicato la prima tappa dell’UAE Tour 2023, imponendosi in volata sul traguardo di Al Mirfa al termine dei 151 chilometri percorsi. In una giornata fortemente condizionata dal vento si è creato nel tratto finale di gara un gruppetto che conteneva i maggiori protagonisti della corsa e ad imporsi è stato il belga della Soudal-QuickStep davanti a due nomi non esattamente di secondo piano quali Caleb Ewan e Mark Cavendish. Un arrivo al fotofinish, con la giuria che ha dovuto visionare più volte le immagini prima di poter decretare il vincitore di questa tappa inaugurale. In top-10 anche il super favorito della corsa Remco Evenepoel.

ORDINE DI ARRIVO

1. Merlier T. (Soudal Quick-Step) 3:17:35

2. Ewan C. (Lotto-Dstny) +0:00

3. Cavendish M. (Astana Qazaqstan Team) +0:00

4. Kooij O. (Team Jumbo-Visma) +0:00

5. Arndt N. (Bahrain-Victorious) +0:00

6. Bauhaus P. (Bahrain-Victorious) +0:00

7. Plapp L. (INEOS Grenadiers) +0:00

8. Evenepoel R. (Soudal Quick-Step) +0:00

9. Bilbao P. (Bahrain-Victorious) +0:00

10. Bol C. (Astana Qazaqstan Team) +0:00