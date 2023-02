Costacurta sul Napoli: “Più forte del Manchester City”

“In questo momento il Napoli è più forte di Manchester City e tutte le altre“. E’ la sentenza di Alessandro Costacurta sul Napoli di Luciano Spalletti, al momento saldamente al comando della classifica di Serie A e lanciato verso lo scudetto. Ai microfoni de “Il Mattino”, l’ex difensore del Milan ha spiegato perché i partenopei al momento possono far paura anche alle grandi d’Europa: “Le inglesi viaggiano sempre sul doppio binario: Premier-Champions che alle volte ti può togliere qualcosa. E poi va anche detto che le squadre più forti d’Europa ancora non hanno dato grosse prove di forza nei loro campionati. Ecco perché sono convinto che in questo momento il Napoli ha un atteggiamento tale da permettergli legittimamente di poter sognare in grande. Ora può superarle tutte, ma tra due mesi quando i giocatori si saranno risvegliati dal torpore non so”.