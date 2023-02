Milan: Stefano Pioli vince la Panchina d’Oro 2021/2022

Stefano Pioli vince la Panchina d’Oro per la stagione 2021/2022. Il tecnico che ha portato il Milan a conquistare il diciannovesimo scudetto è stato il più votato dai colleghi allenatori con 33 voti su 46, battendo la concorrenza di Davide Nicola e Luciano Spalletti. “Sono emozionato – ha detto Pioli dopo l’annuncio della vittoria, avvenuto durante una cerimonia all’auditorium del Centro tecnico di Coverciano -. Vorrei condividere il premio con tutte le persone speciali che lavorano con me a Milanello, la società, lo staff, i miei giocatori. Continuo a credere anche in questa stagione di allenare un gruppo speciale” .

E’ invece Stefano Pecchia il vincitore della Panchina d’Argento, come allenatore più votato dai colleghi della Serie B davanti a Marco Baroni e Luca D’Angelo, grazie a una stagione in cui ha portato la Cremonese alla promozione in A. “Grazie a tutti, a chi mi ha votato e a chi non lo ha fatto – ha detto Pecchia -. Condivido il premio con la squadra, con lo staff, con Cremona, tutto il popolo grigiorosso e con Braida che ha avuto una grande fiducia in me. Tutto ciò ha permesso di raggiungere un risultato bello e divertente”. A vincere la Panchina d’Oro della Lega Pro è stato invece Silvio Baldini, artefice della promozione del Palermo in Serie B.