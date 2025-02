Volata regale di Tim Merlier, che si aggiudica la sesta tappa dell’UAE Tour 2025 e serve il bis. Nella Abu Dhabi Cycling Club – Abu Dhabi Breakwater di 165 km, il belga della Soudal Quick-Step ha giocato d’anticipo e con un’accelerazione impressionante ha fatto il buco; il campione europeo pareggia dunque i conti con due vittorie di tappa con Jonathan Milan, il quale oggi è uscito troppo tardi e non può ha potuto opporsi al velocista del Wolfpack, dovendo accontentarsi della terza posizione. Al secondo posto ha chiuso l’altro belga Jasper Philipsen, che chiuderà così la corsa emiratina a secco di vittorie, dal momento che domani ci sarà l’arrivo in salita a Jebel Hafeet.

Ai piedi del podio Maximilian Walscheid, mentre è quinto Fabio Jakobsen. Sono tre i corridori italiani in top ten, perché oltre a Milan c’è anche il classe 2003 triestino Daniel Skerl in settima piazza e il nono posto di Enrico Zanoncello. In classifica generale non cambia nulla, sempre con Tadej Pogacar in maglia rossa davanti a Joshua Tarling e Ivan Romeo; domani lo sloveno potrà azzannare la corsa in salita, ma rimane aperta la bagarre per il podio e per le prime posizioni.

Il racconto della sesta tappa

Tappa animata dalla fuga a quattro composta dal terzetto della Tem Solution Tech Vini Fantini, ovvero Djordje Djuric, Carlos Samudio e Kristian Sbaragli, a cui si aggiunge anche Manuele Tarozzi della VF Group Bardiani CSF Faizané, anche lui già in fuga nei giorni scorsi. Il gruppo lascia fare ma amministra il margine, e nel finale è tutto apparecchiato per la volata: gli ultimi ad arrendersi sono Samudio e Tarozzi, ripresi a 2,5 km dal traguardo. La volata sorride a Merlier, mentre purtroppo c’è da segnalare la caduta di Matteo Malucelli, secondo nella tappa di ieri dietro allo stesso belga.

UAE Tour 2025, risultati sesta tappa

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) 3:44:14 Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) s.t. Jonathan Milan (Lidl Trek) s.t. Maximilian Walscheid (Team Jayco AlUla) s.t. Fabio Jakobsen (Team Picnic PostNL) s.t. Dusan Rajkovic (Tem Solution Tech Vini Fantini) s.t. Daniel Skerl (Bahrain Victorious) s.t. Danny van Poppel (Red Bull Bora-Hansgrohe) s.t. Enrico Zanoncello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) s.t. Sam Welsford (Red Bull Bora-Hansgrohe) s.t.

La classifica generale aggiornata

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 19:24:48 Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) +0:21 Ivan Romeo (Movistar Team) +0:27 Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) +0:28 Jay Vine (UAE Team Emirates) +0:36 Giulio Ciccone (Lidl Trek) +0:37 Pello Bilbao (Bahrain Victorious) +0:38 Lennert van Eetvelt (Lotto Cycling Team) +0:38 Harold Tejada (XDS Astana Team) +0:41 Oscar Onley (Team Picnic PostNL) +0:44

UAE Tour 2025: il programma della corsa

Tappa 1 (17 febbraio): Madinat Zayed Shams Solar Park – Liwa Palace (138 km)

2 (18 febbraio): Al Hudayriyat Island (cronometro individuale, 12,2 km)

3 (19 febbraio): Ras al Khaimah – Jebel Jais (179 km)

4 (20 febbraio): Fujairah Qidfa Beach – Umm al Quwain (181 km)

5 (21 febbraio): American University Dubai – Hamdan Bin Mohammed Smart University (160 km)

6 (22 febbraio): Abu Dhabi Cycling Club – Abu Dhabi Breakwater (167 km)

7 (23 febbraio): Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium – Jebel Hafeet (176 km)

Prosegue la Volta ao Algarve

Milan Fretin ha vinto la quarta tappa della corsa portoghese, la Albufeira-Faro di 175 chilometri. Il 23enne corridore belga della Cofidis, al suo secondo centro stagionale dopo la Clasica de Almeria (il quarto complessivo tra i professionisti), ha preceduto l’azzurro Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) ed il suo connazionale Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe), primo nella grazione di ieri. In classifica generale lo svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates) resta leader con 4″ di vantaggio sul portoghese e compagno di squadra Joao Almeida. Domani gran finale della corsa lusitana con la quinta e ultima tappa, una cronometro individuale di 19,6 chilometri con partenza da Salir e arrivo ad Alto do Malhao.