Le qualificazioni all’Atp di Dubai stanno volgendo al termine e vedono Luca Nardi ancora in corsa per un posto nel main draw. Il pesarese conferma il buon momento di forma ottenendo una bella vittoria contro Lloyd Harris in due set. Contro un avversario capace di mettere a segno 19 ace (di cui 13 nel secondo set), l’azzurro riesce comunque a prevalere in un’ora e mezza di gioco. Il primo set scivola via senza particolari sussulti, grazie al break di Nardi già nel secondo game. Dopo il vantaggio, l’azzurro non ha problemi a portare a termine il parziale, lasciando poco spazio al sudafricano.

Harris, che in carriera è arrivato a occupare anche la 31esima posizione nel ranking, trova una bella scossa nel secondo set, annullando un’iniziale palla break e guadagnandosene due a sua volta tra secondo e quarto gioco. Nardi si difende bene, ma si rimane on serve. Anzi, l’italiano prolunga in tre occasioni ai vantaggi il servizio dell’avversario e, proprio quando tutto sembrava pronto per il tie break, arriva il break risolutivo. Il prossimo ostacolo per il pesarese sarà Marton Fucsovics, che si è sbarazzato di Jozef Kovalik in appena quaranta minuti.

Qualificazioni Atp Dubai: Vavassori esce di scena contro Van de Zandschulp

Si interrompe anzitempo, invece, il percorso di Andrea Vavassori, che non trova sbocchi contro un buon Botic Van de Zandschulp. L’olandese, infatti, non lascia spazio al torinese fin dalle prime battute. Il primo set, infatti, è decisamente a senso unico, con il numero 87 al mondo che mette in mostra un bel tennis archiviando la pratica in meno di mezz’ora. In mezzo, nel quarto gioco, c’è stata anche l’occasione, per Vavassori, di riprendersi immediatamente il break, ma si è trattato di un lampo a cui l’azzurro non è riuscito a dare seguito.

Il secondo set è più lineare e prosegue on serve fino al sesto game. Questo vuol dire, allo stesso tempo, che Vavassori non riesce mai a trovare il guizzo per impensierire davvero l’avversario. L’unico game in cui Andrea ha avuto un minimo di spazio è stato il primo, in cui l’olandese ha recuperato da 15-30. Alla fine, anche a causa di qualche errore, Vavassori subisce il passante di dritto in diagonale che vale il break e, di fatto, la partita.

Bellucci testa di serie nelle qualificazioni di Acapulco

Non solo Dubai, però, perché anche in Messico ci sarà un italiano impegnato nelle qualificazioni. L’ambito è quello dell’Atp 500 di Acapulco, mentre l’azzurro in questione è Mattia Bellucci. Il classe 2001, infatti, inizierà questa notte il suo percorso alla caccia di un posto nel tabellone principale. In particolare, Bellucci è la testa di serie numero 1 nel tabellone delle qualificazioni, e dovrà affrontare subito un avversario da non sottovalutare. Si tratta dello statunitense Christopher Eubanks. In caso di passaggio del turno, l’ultimo ostacolo sarà uno tra il padrone di casa Rafael Alfonso De Alba Valdes e il canadese Gabriel Diallo, numero 6 delle qualificazioni.