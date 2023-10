Ciclismo, Tre Valli Varesine 2023: percorso e favoriti, nuovo duello Pogacar-Roglic

Il percorso e i favoriti della Tre Valli Varesine 2023, appuntamento che chiude il Trittico Lombardo dopo Coppa Agostoni e Coppa Bernocchi. A pochi giorni dal Giro di Lombardia, diversi big perfezionano la condizione lungo i 196,5 chilometri da Busto Arsizio a Varese in quella che è l’edizione numero 102 della Tre Valli. Un tracciato tutt’altro che banale, con un doppio circuito a rendere dura la giornata dei corridori che proveranno a giocarsi qualcosa di importante.

IL PERCORSO – Il primo tratto della corsa è anche l’unico in linea, con i 46,5 chilometri che da Busto Arsizio porteranno al primo passaggio sul traguardo di Varese. In questa parte iniziale l’unica asperità sarà la salita di Morazzone e poi il primo passaggio sullo strappo di Via Sacco (2,5 km al 4,9% medio), che sarà ripetuto complessivamente dieci volte. I corridori infatti affronteranno per otto volte un circuito di 12,9 chilometri che include la salita di Montello. A poco più di 50 km dall’arrivo ecco l’ingresso nel “circuito lungo”, che aggiunge al precedente anche le salite di Morosolo (1,6 km al 7,8%) e Casciago (1,8 km al 5%). Dopo Casciago un tratto in discesa porterà ancora all’ultimo passaggio in Via Sacco, con lo strappo che si concluderà a due chilometri dall’arrivo.

I FAVORITI – Tadej Pogacar e Primoz Roglic sono senza dubbio gli uomini più attesi alla Tre Valli Varesine 2023. Il primo è il campione in carica, mentre il connazionale sloveno ha trionfato nell’edizione 2019. Roglic viene dalla vittoria del Giro dell’Emilia proprio davanti a Pogacar e potrà contare anche sull’apporto di Wout Van Aert, sulla carta outsider di lusso. Pogacar invece avrà al suo fianco corridori del calibro di Adam Yates e Davide Formolo, fresco vincitore della Coppa Agostoni. Il Team UAE dovrebbe contare anche su Juan Ayuso e Rafal Majka, insomma una vera e propria corazzata. Altro nome importante quello di Simon Yates, che avrà al suo fianco anche gli italiani Alessandro De Marchi e Filippo Zana. Attenzione anche a Enric Mas, mentre Thibaut Pinot proverà a lasciare un segno in vista del Giro di Lombardia da lui vinto nel 2018. In chiave Italia, Giulio Ciccone potrebbe avere buona libertà di azione.

L’altimetria della Tre Valli Varesine 2023