Ciclismo, Tour of the Alps 2023: calendario tappe, programma, orari, diretta tv e streaming

Il programma e il calendario del Tour of the Alps 2023, ormai classico appuntamento primaverile di scena quest’anno dal 17 al 21 aprile. Cinque tappe molto impegnative, il terreno ideale per diversi scalatori e uomini di classifica che cercheranno di affinare la loro preparazione in vista del Giro d’Italia ormai alle porte. Da Vlasov a Thomas e Geoghegan Hart passando per Pozzovivo, Fortunato, Haig e tanti altri, non mancano i nomi di spicco in una corsa che si snoderà tra Austria e Italia con un percorso di oltre 750 chilometri e quasi 15mila metri di dislivello complessivi. Andiamo quindi a scoprire come e quando seguire la corsa.

TV E STREAMING – Il Tour of the Alps 2023 sarà trasmesso in diretta tv sia da RaiSport che da Eurosport, ma non mancheranno anche le opzioni per la diretta streaming grazie a RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. I collegamenti avranno inizio intorno alle 13:30. Sportface vi terrà aggiornati giorno dopo giorno sull’andamento della corsa, con classifiche, cronache e tanto altro. Di seguito il dettaglio delle tappe con gli orari.

Il calendario del Tour of the Alps 2023

Lunedì 17 aprile

Prima tappa: Rattenberg – Alpbach (127.5 km)

Orario partenza: 11:55

Orario arrivo: 15:00-15:30

Martedì 18 aprile

Seconda tappa: Reith im Alpbachtal – Ritten (165,2 km)

Orario partenza: 10:45

Orario arrivo: 15:00-15:30

Mercoledì 19 aprile

Terza tappa: Ritten – Brentonico San Valentino (162,5 km)

Orario partenza: 10:00

Orario arrivo: 14:00-14:30

Giovedì 20 aprile

Quarta tappa: Rovereto – Predazzo (152,9 km)

Orario partenza: 11:05

Orario arrivo: 15:00-15:30

Venerdì 21 aprile

Quinta tappa: Cavalese – Brunico (144,5 km)

Orario partenza: 11:25

Orario arrivo: 15:00-15:30