Ciclismo, Tour of Oman 2024: classifica e ordine di arrivo prima tappa, volata vincente di Caleb Ewan

Prima vittoria stagionale per Caleb Ewan. L’australiano della Jayco-AlUla si impone in volata nella prima tappa del Tour of Oman, la Oman Across Ages Museum-Oman Convention and Exibition Centre di 181,5 chilometri, battendo allo sprint Bryan Coquard (Cofidis) ed Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), ottavo il miglior azzurro, Matteo Malucelli della JCL Team Ukyo.

La tappa è stata caratterizzata dal tentativo di fuga condotto da Oscar Pelegrì (Burgos-BH), Nur Amirul Mazuki (Terengganu Cycling Team), Munther Al Hsani, Mohammed Al-Wahibi (Oman) e Plychronos Tzortzakis (Rooyal Insurance). Il quintetto accumula fino a tre minuti e mezzo di vantaggio ma viene controllato senza problemi dal gruppo, che chiude il gap e si lancia così nella volata in cui Ewan riesce ad avere la meglio superando Kristoff e resistendo alla rimonta di Coquard negli ultimi metri.

Da domani però la tredicesima edizione del Tour of Oman promette scintille, visto che la seconda delle cinque frazioni prevede l’arrivo in salita a Qurayyat dopo uno strappo di 2,6 km alla media del 7%.