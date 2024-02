Skicross, Mobarg e Thompson conquistano gara 1 a Bakuriani: Deromedis out nei quarti

In archivio gara 1 della tappa di Coppa del Mondo di skicross di scena a Bakuriani, in Georgia. La prova maschile è finita nelle mani dello svedese David Mobärg, capace di precedere il tedesco Florian Wilmsmann e lo svizzero Alex Fiva. Eliminato ai quarti di finale Simone Deromedis, vittima di un contatto aereo con il tedesco Tim Hronek e solo decimo complessivamente. Più indietro invece Dominik Zuech (19°), Federico Tomasoni (23°) e Yanick Gunsch (28°), out agli ottavi. La gara femminile ha invece visto trionfare la canadese Marielle Thompson davanti alla connazionale Brittany Phelan; gradino più basso del podio infine per la francese Marielle Berger Sabbatel. Il weekend prosegue con gara 2, in programma domenica 11 febbraio alle ore 8 e con ben sei italiani ai nastri di partenza.