Ciclismo, Tour of Guangxi 2023: Jonathan Milan vince la seconda tappa e diventa leader della generale

Continua a parlare italiano il Tour of Guangxi 2023, evento World Tour in programma in Cina. Dopo il trionfo di Elia Viviani nella frazione inaugurale, la seconda tappa – 150 km da Beihaj a Qinzhou – è stata vinta da Jonathan Milan, capace di trionfare in volata. Il 23enne della Bahrain-Victorious aveva già sfiorato la vittoria 24 ore prima, venendo battuto solo dal connazionale Viviani, e ci è finalmente riuscito a Qinzhou, precedendo l’olandese Arvid de Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) e il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Emirates).

Grazie a questo successo, Milan si è inoltre portato in vetta alla classifica generale, staccando di 4 secondi il belga Dries de Bondt e di 6 Elia Viviani (16° in questa seconda tappa). Per il corridore di Tolmezzo si tratta della quinta vittoria in carriera, nonché della terza stagionale dopo quelle al Saudi Tour e al Giro d’Italia.