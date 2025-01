Antonio Conte lo ha messo in cima alla sua lista per la sostituzione di Kvaratskhelia, che il Napoli ha ceduto al Paris Saint-Germain per 80 milioni bonus inclusi

Garnacho al Napoli? Non è impossibile, ma difficile sì. Antonio Conte ha fatto espressamente il suo nome per sostituire Kvaratskhelia, ceduto al Paris Saint-Germain per 80 milioni bonus inclusi. Ma finora il Napoli non si è avvicinato alle richieste del Manchester United.

Garnacho, distanza tra Napoli e Manchester United. Avanza Adeyemi

Per l’argentino la richiesta è di circa 65/70 milioni di euro. I ‘Red Devils’ devono sì fare cassa per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario interno, ma allo stesso tempo non possono permettersi di svendere uno dei migliori classe 2004 in circolazione.

Tra domanda e offerta ballano circa 10 milioni di euro, una distanza non semplice da colmare in pochi giorni. Non a caso De Laurentiis ha aperto altri fronti, su tutti quello Adeyemi, al momento ancora non convintissimo di trasferirsi al Napoli.

Manca poi anche un accordo totale col Borussia Dortmund, disposto a privarsene per 45/50 milioni. Non si escludono ulteriori piani alternativi, con il Ds Manna che sta ricevendo diverse ‘proposte’ da intermediari italiani e stranieri

Garnacho potrebbe lasciare lo United ma restare in Premier. Scambio col Chelsea

Tornando a Garnacho, l’argentino con passaporto spagnolo fa gola a tanti. Soprattutto in Premier. Al momento il club che si è mosso in maniera concreta, in aggiunta al Napoli, è il Chelsea allenato da Enzo Maresca. Contatti diretti e proficui tra i due club, rivali solo sul campo come conferma l’affare Sancho della scorsa estate. E Garnacho, a Manchester da sedicenne e con un contratto fino al 2028, potrebbe essere il secondo in appena 5 mesi.

Col Chelsea potrebbe andare in porto uno scambio clamoroso. Garnacho a Londra, sponda ‘Blues’, Nkunku alla corte di Ruben Amorim. “I due club stanno valutando lo scambio – ha rivelato su X Florian Plettenberg di ‘Sky Sports DE’ – Non c’è ancora una decisione definitiva in merito, ma è un’idea che è stata discussa”.

Nkunku cedibile per il Chelsea: lo scambio metterebbe fuori gioco Conte

Costato 60 milioni nell’estate 2023, cioè il prezzo dell’allora clausola presente nel contratto con il Lipsia, Nkunku non è certo uno degli intoccabili di Maresca. Ecco perché il Chelsea è aperto, per non dire apertissimo alla cessione del ventisettenne francese anche in questo mercato di riparazione. Lo scambio può davvero prendere corpo, a scapito del Napoli e di Conte.