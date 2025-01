Bryan Coquard si aggiudica la quarta tappa del Tour Down Under 2025, la Glenelg-Victor Harbor di 157,2 kilometri. Il francese della Cofidis ha bruciato allo sprint per mezza ruota il tedesco Phil Bauhaus della Bahrain Victorious, mentre Jhonatan Narvaez della Uae Team Emirates ha chiuso al terzo posto davanti all’australiano Liam Walsh. In classifica generale rimane tutto invariato, pertanto lo spagnolo della Movistar Javier Romo mantiene la maglia di leader; alle sue spalle però si avvicina Narvaez, che grazie ai quattro secondi di abbuono all’arrivo dimezza il suo svantaggio ad ulteriori quattro secondi dall’iberico. Al terzo posto, staccato di dieci secondi, c’è sempre l’austriaco della Lidl Trek Patrick Konrad, appaiato all’australiano della Red Bull Bora-Hansgrohe, Finn Fisher-Black.

Tour Down Under, il racconto della quarta tappa

Tappa caratterizzata dalla fuga prima a due con gli olandesi Ide Schelling e Taco van der Hoorn, raggiunti dopo un paio di kilometri anche da Mauro Schmid, Giosué Epis e William Junior Lecerf. Il gruppo però non ha mai lasciato troppo margine ai battistrada, con il massimo vantaggio che ha superato di poco i due minuti anche a causa della presenza di uomini che avrebbero potuto impensierire la leadership di Romo. Il ritmo imposto dalla Movistar ha permesso al gruppo di ricongiungersi con gli attaccanti a 13 km dalla fine, quando sono stati raggiunti Schmid e Schelling, gli ultimi a mollare.

Tanti i tentativi di anticipare la volata, ma il gruppo risponde sempre e permette la volata. Ottimo il lavoro della Cofidis per tenere Coquard davanti, che trionfa premiando anche il lavoro dei suoi compagni di squadra. Laurence Pithie, che aveva ostacolato altri sprinter durante la volata, è stato retrocesso dal quarto al 72esimo posto.

Tour Down Under, risultati quarta tappa

Bryan Coquard (Cofidis) 3:55.15 Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) s.t. Jhonatan Manuel Narvaez Prado (UAE Team Emirates) s.t. Liam Walsh (Australian National Team) s.t. Sam Watson (Ineos Grenadiers) s.t. Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL) s.t. Corbin Strong (Israel Premier Tech) s.t. Tim Torn Teutenberg (Lidl Trek) s.t. Henri Uhlig (Alpecin Deceuninck) s.t. Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) s.t.

La classifica generale aggiornata

Javier Romo Oliver (Movistar Team) 14:09.06 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (UAE Team Emirates) +0.04 Patrick Konrad (Lidl Trek) +0.10 Finn Fisher-Black (Red Bull Bora-Hansgrohe) +0.10 Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +0.12 Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) +0.15 Albert Withen Philipsen (Lidl Trek) +0.15 Jay Vine (UAE Team Emirates) +0.15 Remy Rochas (Groupama FDJ) +0.15 Chris Harper (Team Jayco Alula) +0.15

Il programma

Con la prova di questa notte la corsa australiana entra nelle fasi finale, con due tappe alla conclusione. Al via tutte e 18 formazioni WorldTour, alle quali si aggiunge la Israel-Premier Tech, che ha usufruito della sua WildCard automatica.

Tappa 5 (25/01): McLaren Vale – Willunga Hill (145,7 km)

Tappa 6 (26/01): Adelaide – Adelaide (90 km)