Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2023 quinta tappa oggi in tv: percorso, orari e diretta streaming

La Tirreno-Adratico 2023 offre oggi la sua frazione “regina”, la quinta tappa lunga 168 chilometri da Morro d’Oro a Sarnano-Sassotetto. L’arrivo in salita a 1465 metri di altitudine è destinato a segnare la classifica generale, con tanti big che cercheranno di strappare la maglia azzurra dalle spalle di Kamna. Le speranze italiane sono riposte in Giulio Ciccone, rimasto con i migliori finora e in top-10 della generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa.

ORARI, TV E STREAMING – La partenza dal chilometro zero è prevista per le 11:40, mentre l’arrivo dei corridori a Sassotetto è stato programmato tra le 15:45 e le 16:15. La tappa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport dalle 13:10 e sulle reti Rai dalle 14:10 prima su RaiSport e poi su RaiDue. Gli appassionati avranno a disposizione ancora numerose opzioni per la diretta streaming, ossia RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Dazn e Now Tv. Sportface vi racconterà la corsa con aggiornamenti, classifiche e tanto altro ancora.

L’altimetria della quinta tappa