Ciclismo, termina la collaborazione tra Segafredo e Trek

Segafredo Zanetti e Trek annunciano di avere terminato la collaborazione che vedeva unite le due realtà nel mondo del ciclismo professionistico. Intrapresa sul finire del 2015, la partnership è cresciuta negli anni fino a includere, dal 2019, anche il team femminile. Il sodalizio, spiega la Segafredo, era stato immaginato fin da allora come parte di un percorso strategico, che ora vede il suo termine consensuale e previsto da tempo. “Trek Segafredo fa ormai parte della storia di questo sport e la sua maglia rimarrà nel cuore dei tifosi. Siamo stati sulla strada a fianco delle campionesse e dei campioni per 8 stagioni, ed ora è venuto il momento di guardare altrove, anche se Trek sarà sempre parte di noi, ha commentato Massimo Zanetti. “Segafredo è stato per 8 stagioni un partner prezioso per il nostro team. Deve essere ringraziato per il suo impegno a favore della crescita dell’intero movimento ciclistico”, ha aggiunto John Burke, Presidente Trek. La collaborazione ha dato vita a squadre dove hanno corso Nibali, Contador e Cancellara, con vittorie alla Milano-Sanremo, giro Lombardia e le prime due storiche Parigi-Roubaix al femminile con Lizzie Deignan ed Elisa Longo Borghini, vestito la maglia gialla al Tour de France, la maglia rosa al Giro d’Italia e la maglia iridata di campione di mondo sia al maschile sia al femminile.