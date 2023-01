Ciclismo, Sander Armée annuncia il ritiro

Sander Armée ha annunciato il ritiro dalle piste. “Ultimo giorno da professionista. Da gennaio la mia carriera sarà diversa. Sono eccitato per la sfida che mi attende – ha detto il belga, vincitore di una tappa alla Vuelta di Spagna nel 2017 –. Durante tutti questi anni è stato fantastico conoscere tante persone e culture nuove e farmi degli amici. Grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai fans che mi hanno supportato nella mia carriera ciclistica”.

“Un ringraziamento speciale alla mia fidanzata Julie, ai bambini Nelson e Mona, all’allenatore Ronny, i miei genitori e mia sorella – conclude Armée -. Voglio anche ringraziare tutte le squadre con cui ho avuto la possibilità di correre. Continuerò a tifare per voi e per il ciclismo in generale”.