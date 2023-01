Ligue 1 2022/2023: impresa Lens, batte il Psg e riapre il campionato

Il Psg crolla a Lens nella prima partita di un 2023 che non si apre nel migliore dei modi per la capolista. Nello scontro al vertice contro la seconda in classifica, partita valida per la diciassettesima giornata della Ligue 1 2022/2023, i parigini crollano sotto i colpi dei sangue e oro, che giocano una partita di raro dinamismo e di grande pressione, e con cinismo riescono a infliggere un pesante 3-1 alla capolista, ora distante soltanto quattro punti.

GLI HIGHLIGHTS

Fin dalle primissime battute è evidente il piano tattico di Franck Haise, che chiede ai suoi forte e tambureggiante pressione per intimorire subito gli avversari. Funziona, eccome, perché arriva l’immediato vantaggio a opera di Frankowski, su un pallone in mezzo smanacciato male da Donnarumma. Il vantaggio, però, per la verità dura pochissimo, perché meno di tre minuti dopo arriva il pareggio di Eketike. Il portiere Samba lamenta un fallo ai suoi danni, ma la rete è convalidata. Gli artesiani, però, continuano a premere e con Fofana in mezzo al campo è più facile perché si gioca in dodici. Il capitano è protagonista del gol del 2-1, quando manda in porta Openda, che poi però in area è straordinario nel mettere a sedere un avversario e battere Donnarumma in uscita. Si va all’intervallo su questo parziale, ma dopo appena tre minuti nel secondo tempo c’è il 3-1 targato Claude Maurice con un bell’inseguimento. Inevitabilmente, gli ospiti dominano l’ultima mezzora, ma non riescono quasi mai a sfondare e Mbappé predica un po’ nel deserto, anche in virtù dell’assenza di Messi e Neymar che non si regalano a nessuno, figurarsi a una squadra di gran livello, che riapre così la Ligue 1: parigini davanti a tutti a quota 44, Lens però a 40 e con merito.