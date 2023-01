“Mi piacerebbe guidare la nazionale russa. Sarebbe interessante per me questa esperienza”. Queste le parole di Massimo Carrera, ex allenatore dello Spartak Mosca ricordato per il titolo conquistato con la squadra capitolina nel 2017. In un’intervista a RB Sport, l’allenatore italiano ha espresso il desiderio di guidare la nazionale di calcio russa.