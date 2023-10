Ciclismo, Sagan si ritira: “Ma l’avventura non finisce mai davvero”

Peter Sagan si è ritirato dal mondo del ciclismo a 33 anni. Il fuoriclasse slovacco in carriera ha vinto tra le alte cose tre Mondiali su strada consecutivi, il Giro delle Fiandre nel 2016, la Parigi-Roubaix nel 2018 e per due volte la Gand-Wevelgem, nel 2103 e 2016, 12 tappe e 7 classifiche a punti del Tour de France, 4 tappa alla Vuelta e due al Giro. Sagan ha affidato a Instagram il messaggio di saluto al mondo delle due ruote: “Poteva il ragazzino che ero immaginare tutto ciò che lo aspettava? Grazie. Sono pieno di gratitudine per la mia carriera. Grazie alle mie squadre, ai miei compagni, agli staff, a tutti quelli che mi hanno supportato nei momento belli e brutti. Grazie a voi, miei fan, che mi avete dato un incredibile sostegno in tutti questi anni. Ora è tempo per me di voltare pagina. Un nuovo capitolo ma l’avventura non finisce mai davvero“.