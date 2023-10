Nuova vittoria per la Fiorentina, il ds Pradè: “Il gol di Nzola ci fa felici, la classifica ci sorride”

La netta vittoria per 3-0 in casa contro il Cagliari permette alla Fiorentina di agganciare il terzo posto con 14 punti. Nel post-partita il direttore sportivo Daniele Pradè si è detto soddisfatto delle prestazioni della sua squadra.

Ecco le parole del direttore sportivo della squadra toscana: “La cosa fondamentale è che finalmente ha fatto gol una punta. Il gol di Nzola ci fa felici. Sono contento per lui, gli avevo detto che si sarebbe sbloccato e così è stato. Peccato per non averla chiusa prima, ma siamo stati cinici e bravi a gestire il risultato nel secondo tempo“.

“Abbiamo avuto un momento un po’ di stanca nella partita – aggiunge Pradè – ma i subentrati ci hanno dato linfa vitale. Ci serve una mano da tutti quanti, siamo tanti ed il mister è bravo a sfruttare tutte le situazioni e tutti gli uomini. La classifica è bella e ci sorride, il percorso è quello giusto. I dati ed i punti ci fanno piacere, ma pensiamo partita dopo partita. Giovedì ci saranno altri giocatori in campo ma ci spero ci sarà la stessa mentalità“.

Quarto risultato utile consecutivo in campionato per i viola, che acciuffano la terza vittoria nelle ultime quattro. Ha aperto immediatamente le marcature il solito Nico Gonzalez, al 3′, a seguire un autogol di Alberto Dossena al 21′ e sul finale la chiusura di M’bala Nzola, al 94′.