Primoz Roglic vince la Volta a Catalunya 2025. Titolo numero 91 in carriera per il ciclista sloveno, che domina la tappa finale (Barcellona-Barcellona) della corsa a tappe spagnola. Decisivo l’attacco ai -15 km, che ha permesso all’alfiere della Red Bull Bora – Hansgrohe di fare il vuoto dietro di sé rifilando quasi 30 secondi al padrone di casa Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG), sprofondato fin fuori dalla top ten della classifica di tappa. Nella generale Roglic chiude in testa con 28 secondi di margine proprio su Ayuso. La top 3 di tappa la completano Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) e Lennert Van Eetvelt (Lotto Cycling Team). Buon finale di Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), che taglia il traguardo in sesta piazza a 19 secondi da Roglic. In classifica generale Enric Mas (Movistar Team) riesce a difendere il terzo posto (+53″) dagli attacchi di Mikel Landa (Soudal Quick Step), quarto a 54″. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) è quinto a un minuto netto.

La top ten di giornata

Primoz Roglic (Red Bull Bora – Hansgrohe) 1h58’27” Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) +14″ Lennert Van Eetvelt (Lotto Cycling Team) +14″ Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale) +19″ Sylvain Moniquet (Cofidis) +19″ Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) +19″ Corbin Strong (Israel – Premier Tech) +19″ Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike) +19″ Rudy Molard (Groupama -FDJ) +19″ Axel Laurance (INEOS Grenadiers) +19″

La classifica generale finale

Primoz Roglic (Red Bull Bora – Hansgrohe) 24h46’21” Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) +28″ Enric Mas (Movistar Team) +53″ Mikel Landa (Soudal Quick-Step) +54″ Lenny Martinez (Bahrain Victorious) +1′ Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) +1’20” Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +1’31” Lennert Van Eetvelt (Lotto Cycling Team) +1’33” Simon Yates (Team Visma | Lease a Bike) +1’46” Richard Carapaz (EF Education-Easy Post) +1’59”

La classifica a punti finale

Primoz Roglic (Red Bull Bora – Hansgrohe) 34 punti Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) 25 punti Quinn Simmons (Lidl-Trek) 10 punti Ethan Kane Vernon (Israel – Premier Tech) 10 punti Pavel Bittner (Team Picnic PostNl) 10 punti

La classifica scalatori finale

Primoz Roglic (Red Bull Bora – Hansgrohe) 36 punti Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) 36 punti Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) 33 punti Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) 22 punti Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros Rga) 18 punti

La classifica giovani finale