Dopo cinque partite senza vittorie, arrivano tre punti fondamentali per il Cagliari, che all’Unipol Domus supera 2-0 il Monza nel lunch match della domenica. Partita molto bloccata in apertura, con un primo tempo in cui l’unica vera chance capita sulla testa di Viola dopo pochi minuti. Da quel momento tanta intensità mess in campo dalle due squadre, ma poche emozioni fino all’intervallo. Cagliari che torna in campo con l’atteggiameento giusto e dopo pochi minuti trova il vantaggio con Viola su un assist perfetto partito dal piede mancino di Augello. Monza che non si fa vedere quasi mai e gli uomini di Davide Nicola trovano anche il raddoppio con una punizione di Gaetano poco dopo il 70′. Nel recupero c’è spazio anche per il ritorno al gol di Luvumbo. Altro ko per la squadra di Nesta in questo lungo calvario verso la Serie B.

LE PAGELLE DEL CAGLIARI

Caprile 6 – Non deve compiere miracoli, ma è sempre molto reattivo quando viene chiamato in causa.

Palomino 6 – Viene impiegato in quello che non è esattamente il suo ruolo ideale, ma fa il suo.

Mina 7 – Dominante sulla leggera coppia d’attacco avversaria.

Luperto 6.5 – Anche lui sbaglia poco o nulla in questo lunch match. Prestazione importante.

Augello 7 – Attento in fase difensiva, ma soprattutto è un fattore positivo quando arriva sul fondo di quella fascia sinistra. Altro assist al bacio. (90′ Zappa sv)

Zortea 6.5 – Come quasi sempre una delle note positive della formazione sarda. Spinge appena ne ha l’occasione.

Adopo 6 – Ci mette fisicità lì in mezzo ed è il suo marchio di fabbrica. Qualche scelta sbagliata a livello di scelte.

Prati 6.5 – Risponde presente quest’oggi, distracandosi bene in entrambe le fasi di gioco. (76′ Makoumbou sv)

Felici 5.5 – Dopo non aver visto il campo nelle ultime due, Nicola gli dà una chance dal primo minuto. Alcune buone cose, altre meno… (60′ Luvumbo 6.5 – Entra bene in partita e ritrova il gol dopo quattro meesi)

Viola 6.5 – Primo tempo non entusiasmante in cui di testa sbaglia un gol non impossibile, ma si fa trovare ancora al posto giusto sul perfetto assist di Augello a inizio ripresa e questa volta non sbaglia. (60′ Gaetano 7 – Entra al posto di Viola e fa un gol alla Viola su punizione, poi regala una palla splendida in profondità a Luvumbo)

Piccoli 6 – Solito lavoro enorme lì davanti con molte delle azioni offensive della sua squadra che passano dai suoi piedi. Ma gli manca sempre qualcosa… (76′ Pavoletti sv)

LE PAGELLE DEL MONZA

Turati 5.5 – Si fa trovare poco preparato sul primo palo in occasione del gol di Gaetano.

Pereira 6 – Uno dei pochi a salvarsi all’interno di questa stagione disgraziata per i brianzoli, e anche oggi si ripete.

Izzo 6.5 – Prestazione solida, dall’alta intensità come sempre.

D’Ambrosio 5.5 – Molto propositivo, prova sempre a staccarsi peer dare una mano in avanti quando bisogna impostare. In difesa bene nel primo tempo, meno in occasione del gol di Viola.

Birindelli 5.5 – Resta in campo per 60 minuti, ma fatichiamo a ricordarlo protagonista in un’azione. (60′ Ciurria 5.5 – Ha una discreta chance appena entrato, poi si perde)

Castrovilli 6.5 – Uno dei pochi a provare la giocata quando ne ha la possibilità. (60′ Caprari 6 – Poco da segnalare se non una conclusione dalla distanza arrivata nel finale)

Bianco 6 – Arriva al tiro nel corso del primo tempo, poi nel secondo mette Ciurria quasi da solo davanti alla porta. Assolutamente da sufficienza.

Akpa-Apro 5 – C’è a tratti la quantità, in ogni caso manca sempre la qualità.

Kyriakoupolous 5.5 – Zortea non è un cliente facile e difatti la sua è una gara di sofferenza. (79′ Vignato sv)

Dany Mota 5.5 – In grande difficoltà contro l’arcigna difesa avversaria, si vede poco. (82′ Petagna sv)

Keita 5 – Stesso discorso fatto per il suo compagno di reparto. Soffre tanto la fisicità di Mina e soci. (77′ Ganvoula sv)