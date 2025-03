Potrebbe esserci un clamoroso ribaltone in classifica che andrebbe a stravolgere la lotta per lo scudetto: attesa la decisione della Federcalcio

Un caso che potrebbe stravolgere la corsa al titolo. Coinvolta la squadra attualmente prima in classifica, denunciata per aver infranto il regolamento della Fifa: se tutto dovesse essere confermato, potrebbe partire una penalizzazione che avrebbe un peso non indifferente al vertice della classifica e potrebbe cambiare l’esito del campionato.

La Spagna con il fiato sospeso dopo quanto accaduto in Barcellona-Osasuna, match giocato giovedì scorso dopo essere stato rinviato qualche settimana fa a causa della morte del medico sociale blaugrana. La partita ha visto il successo dei padroni di casa per 3-0, ma il risultato potrebbe anche cambiare. L’Osasuna, infatti, ha presentato ricorso perché il Barcellona non avrebbe potuto schierare in campo Inigo Martinez.

Il riferimento è all’articolo 5 del regolamento della Fifa che impedisce ai giocatori che non sono stati impiegati con la Nazionale per un infortunio di scendere in campo fino a cinque giorni dopo l’ultima partita della rappresentativa. Inigo Martinez ha rinunciato alla convocazione per la Spagna, presentando un certificato medico, ma giovedì è stato schierato dal primo minuto da Flick, nonostante fossero passati soltanto quattro giorni dall’ultimo match della Spagna.

Barcellona-Osasuna, cosa può succedere ora

Secondo l’Osasuna l’impiego di Inigo Martínez violerebbe il regolamento Fifa ed è per questo che è stato presentato ricorso.

In particolare, secondo l’Osasuna oltre ad Inigo Martinez, anche Bryan Zaragoza non poteva giocare in quanto ha saltato la nazionale per infortunio ed, infatti, non è stato convocato. “Il Club Atletico Osasuna ritiene che questo caso non possa rientrare in nessuna situazione eccezionale che renda inapplicabile il Regolamento della FIFA – si legge nel comunicato – . Il club navarro considera invece una questione diversa la rinuncia alla convocazione dal loro secondo impegno con la nazionale spagnola Under 21 dei giocatori Gerard Martin, Pablo Torre e Fermin Lopez, poiché la loro esclusione non è stata giustificata da una causa medica“.

Ora toccherà alla Federazione stabilire se il risultato del match sarà valido oppure arriveranno delle sanzioni. Potrebbe essere dato il 3-0 a tavolino a favore dell’Osasuna, ma si paventa anche la possibilità di una penalizzazione in classifica che andrebbe a stravolgere completamente la corsa al titolo. Attualmente il Barcellona è primo in classifica con tre punti di vantaggio sul Real Madrid e sette sull’Atletico ed anche soltanto perdere i tre punti conquistati contro l’Osasuna riscriverebbe la classifica.