Ciclismo, Rob Stannard sospeso dall’anti-doping: non sarà ai Mondiali di Glasgow

Niente Mondiali di ciclismo per Rob Stannard. L’australiano, corridore della Alpecin-Deceuninck, è stato sospeso per aver violato le norme anti-doping e non sarà alla partenza della manifestazione iridata di Glasgow. “Sono stato informato dall’Uci che ha considerato che io abbia trasgredito le regole anti-doping oltre quattro anni fa”, ha rivelato Stannard attraverso un comunicato. “Non ho mai fatto uso di sostanze vietate, né volontariamente né inconsapevolmente, e chiederò che il mio caso sia sottoposto al giudizio del Tribunale Anti-doping dell’Uci”.