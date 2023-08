Dazn-Fanatics annunciano la partnership, da app sarà possibile l’acquisto di maglie

di Valerio Carriero 1

Dazn Group e Fanatics insieme per una partnership di lungo periodo. Per i tanti appassionati di sport abbonati alla piattaforma streaming, a partire dal terzo trimestre del 2023 ci sarà infatti la possibilità di acquistare direttamente attraverso l’App tantissimi prodotti, tra cui il merchandising in licenza delle squadre e abbigliamento sportivo. Entro un anno, lo shop poi permetterà agli utenti di vivere un’esperienza di e-commerce personalizzata che tiene conto delle proprie passioni, squadre e giocatori preferiti, dando la possibilità di fare acquisti con un unico portafoglio.

“Fanatics è leader mondiale nel settore del merchandising sportivo su licenza e sta vivendo una crescita straordinaria – il commento di Shay Segev, CEO di Dazn Group -. Dazn è il partner perfetto vista l’espansione a livello internazionale: la nostra missione è costruire un’unica piattaforma globale che sia la destinazione per gli appassionati di sport, che semplifichi l’esperienza e offra tutto in un unico luogo”

“Come Fanatics, Dazn si impegna a fornire agli appassionati di sport la migliore esperienza possibile in piattaforma – spiega il presidente di Fanatics, Business Affairs, Gary Gertzog -. Questa partnership consentirà a Dazn di espandere la propria offerta e rendere ancora più semplice per i tifosi l’accesso al merchandising delle loro squadre preferite. Trovare modi nuovi, innovativi e migliori per servire al meglio i fan è qualcosa su cui siamo costantemente impegnati e supportare Dazn nel portare un’offerta di merchandising completamente integrata sulla sua piattaforma va in questa direzione. Non vediamo l’ora di iniziare”.