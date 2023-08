Tom Brady sbarca nel calcio: acquistata quota del Birmingham City

Tom Brady si lancia in una nuova esperienza nel mondo calcistico. La leggenda della NFL dei New England Patriots e Tampa Bay Buccaneers, sette volte campione di SuperBowl, è diventato co-proprietrario del Birmingham City Football Club, club calcistico che milita nella Championship, la Serie B inglese. La società ha infatti comunicato che il quarterback è il nuovo partner della Knighthead Capital Management LLC, diventando proprietario di minoranza del Birmingham City Ltd.