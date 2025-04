Neilson Powless beffa la Visma | Lease a Bike e fa saltare il banco alla Dwars Door Vlaanderen 2025. Dopo una lunga fuga assieme ai tre Visma Wout Van Aert, Matteo Jorgenson e Tiesj Benoot, il portacolori della EF Education – EasyPost batte in volata il trio rivale per prendersi una vittoria sorprendente nella corsa belga. Trionfo di Powless figlio del disastro della Visma negli ultimi metri. Al traguardo Van Aert è secondo davanti a Benoot. Jorgenson quarto a cinque secondi. I primi quattro fanno il vuoto andando in fuga ai -70 km. In quinta piazza c’è Mads Pedersen (Lidl-Trek) a 45″ di ritardo. Il danese regola l’olandese Tibor Del Grosso (Alpecin-Deceuninck) al fotofinish. Nella volata per il settimo posto la spunta il belga Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) sul connazionale Arjen Livyns (Lotto Cycling Team), sullo svizzero Stefan Kung (Groupama FDJ) e sull’altro belga Alec Segaert (Lotto Cycling Team).

La gara

Partiti facendo il vuoto sul gruppo grazie al buco di Dylan Van Baarle mentre Edoardo Affini tirava per i compagni, i tre uomini della formazione neerlandese sono rapidamente rientrati su un gruppetto di attaccanti di cui faceva parte lo statunitense, unico poi a reggere il loro ritmo sul Knokteberg, a 55 chilometri dalla conclusione. Da quel momento il quartetto ha proseguito la sua azione per resistere al ritorno del gruppo, mai lontanissimo. Nel finale, con la corsa ormai già vinta, il trio sceglie di puntare tutto sullo sprint del proprio leader, ma il classe 1994 non ne ha abbastanza e Powless lo supera nettamente rovinando quella che sino a quel momento era una giornata perfetta.

La top ten