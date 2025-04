La Ferrari non ne può più e alla fine sbotta: arriva l’incredibile annuncio che riguarda Lewis Hamilton. “Tutto falso”, si difende la “Rossa”

Non è iniziato nel migliore dei modi il Mondiale della Ferrari: il “Cavallino Rampante” ha conquistato la miseria di 17 punti che la colloca quarta nella classifica costruttori in compagnia della Williams. I primi due Gran Premi stagionali sono stati alquanto disastrosi. Specialmente a Shanghai dove, oltre a non aver mantenuto le ottime impressioni nelle qualifiche, si è dovuto fare i conti con l’onta della doppia squalifica delle “Rosse” che hanno fatto una figura barbina agli occhi del mondo intero.

In molti hanno iniziato a puntare il dito contro Lewis Hamilton. Doveva essere lui a trascinare la scuderia di Maranello verso il ritorno alla vittoria e, invece, fin qui è stato davvero deludente, probabilmente anche più del suo compagno di team Leclerc. L’unico acuto si è avuto nel successo del britannico nella Sprint Race in Cina, dove è riuscito a confermarsi in vetta per tutta la gara. Troppo poco per uno come lui.

Hamilton, la Ferrari non ne può più! Arriva lo sfogo, incredibile annuncio

E così sono iniziate a piovere critiche belle forti contro il sette volte campione del mondo. Le più gettonate, naturalmente, riguardano l’essere arrivato in Ferrari alla fine della corsa, da “bollito” e per “prendere la pensione”. Sui social se ne leggono tantissime di questo tipo. La dirigenza del team di Maranello non ci ha visto più ed è sbottata.

Frederic Vasseur è intervenuto per prendere le parti del suo pilota, in un’intervista concessa a “L’Equipe“. Il team principal della “Rossa” non le ha mandate a dire: “Non so nulla di questo chiacchiericcio mediatico che c’è intorno a Lewis. Ma senza dubbio alcune critiche ricevute sono state alquanto dure“, spiega il dirigente. Poi continua: “Non mi sembra carino dire che sia esausto, alla fine, scaduto. Sono commenti sgradevoli e soprattutto è falso. Basta guardare con che voglia è arrivato qui e la sua ultima gara dell’anno scorso dove è partito sedicesimo ed è arrivato quarto, superando anche il suo compagno di squadra”, chiude.

La Ferrari non ci sta a queste accuse che stanno giungendo da più parti. Anche perché il Mondiale è appena iniziato ed è sicuramente tutto recuperabile. A patto che si inizi a fare sul serio con la scuderia di Maranello protagonista in pista sia con Hamilton sia con Leclerc.